兵庫女王盃2着からの参戦で、重賞の初タイトルを狙ったプロミストジーンは4着までとなった。終始好位で立ち回ることは出来ていたものの、勝負どころでも中々押し上げられずに直線へ。最後もジリジリとした伸びにとどまり4着入線。鞍上の武豊騎手は距離に言及していた。

4着 プロミストジーン

武豊騎手

「距離はこなせてはいますけど、手応えほど伸びませんでした。バテてはいないのですが伸び負けした感じでした。もう少し短い方がいいかもしれません」

レース結果、詳細は下記のとおり。

5月13日、川崎競馬場で行われた11R・エンプレス杯（Jpn2・4歳上牝・ダ2100m）は、C.ルメール騎乗の2番人気、メモリアカフェ（牝4・美浦・柄崎将寿）が快勝した。1馬身差の2着に1番人気のテンカジョウ（牝5・栗東・岡田稲男）、3着に5番人気のレイナデアルシーラ（牝4・栗東・西園翔太）が入った。勝ちタイムは2:16.1（良）。

エンプレス杯・メモリアカフェとC.ルメール騎手 (C)Yushi Machida

C.ルメール騎乗の2番人気、メモリアカフェが鮮やかな差し切りを決め、交流重賞3勝目をマークした。レース前半は離れた後方でじっくりと構える形。2周目向こう正面から徐々に進出を開始し、勝負どころでは勢い良く押し上げていった。直線では先に抜け出したテンカジョウへ外から並びかけ、ゴール前で力強く前へ。しぶとい追い比べを制し、存在感を示す勝利となった。

メモリアカフェ 8戦5勝

（牝4・美浦・柄崎将寿）

父：ナダル

母：ルミエールカフェ

母父：マンハッタンカフェ

馬主：西川光一

生産者：三嶋牧場

【全着順】

1着 メモリアカフェ C.ルメール

2着 テンカジョウ 松山弘平

3着 レイナデアルシーラ 田口貫太

4着 プロミストジーン 武豊

5着 アピーリングルック 戸崎圭太

6着 マテリアルガール 矢野貴之

7着 マーブルマウンテン 吉原寛人

8着 レクランスリール 丸山真一