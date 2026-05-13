「ファーム・交流試合、日本海Ｌ富山０−４阪神」（１３日、富山市民球場）

阪神が完封勝ち。先発・木下里都投手（２５）が６回無失点の快投。打線では百崎蒼生内野手（２０）が３打点の活躍を見せた。

また、ドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝がプロ入り初の４番でスタメン出場。四回の第２打席で相手中堅手のグラブをはじく二塁打を放った。

平田勝男２軍監督（６６）の主な一問一答は、以下の通り。

◇ ◇

−先発・木下が６回無失点の好投。

「インコース・アウトコースを投げ分けて、高めも使って。三振もここぞという時には取れてたし。相手がね、早いカウントから打ってきてたんで、大した球数じゃなかったけど（６５球）。良かったと思うよ、ちゃんとストレートの高低も横も使って、ベースカバーやバックアップとかもしっかりやってましたね」

−立石をプロ入り初の４番で起用した。

「やはりファームの得点源じゃないけど、そういう自覚もしてもらわなきゃいけないし。打線を引っ張るぐらいの（自覚を持ってほしい）。スカウト陣も含めて、そういう打線の中でのリーダーシップというか、打って守って走ってだけじゃなくね、そういう選手にやっぱり育っていってほしいんで」

−前日は３打席、今日は２打席での交代となった。

「そうそう、今日は人工芝っちゅうこともあるしね。昨日、３打席立って、体の張りとかは全然問題ないんだけど。そこで慌ててダダッと行くんじゃなく、今日は２打席でというところです。元々からの計画通り。そうでしょ？ミッション：インポッシブルだよ」

−２日間挟んで週末は米子で広島戦。立石の計画は米子編につながっていく？

「米子編（があるかどうか）はトム・クルーズに聞いてくれ。そうでしょ？ミッション：インポッシブルだよ」