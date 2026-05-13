何個でも欲しいーーーッ！！【セリア】可愛くて癒される♡「フード雑貨」

【セリア】から、朝食の定番メニューをモチーフにしたキュートな収納アイテムが登場しました。思わず触れたくなるような、ふわふわとした質感が魅力のミニケースは、お気に入りの小物を持ち運ぶのにもぴったり。今回は、日常に遊び心を添えてくれるような、セリアの可愛い「フード雑貨」をご紹介します。

イヤフォン収納にも◎ パンケーキ型のミニポーチ

最初にご紹介するのは、こんがりとした焼き色が可愛らしい「ミニ収納ケース パンケーキ」です。手に収まるコンパクトなサイズ感で、イヤフォンなどのバラつきがちな小物をスマートにまとめて持ち歩けそう。写真のように、お気に入りのガチャガチャの景品を付けて、一緒にお出かけを楽しむのも良さそうです。

並べて楽しみたい、食パンモチーフの収納ケース

続いてご紹介するのは、パンケーキと並べて揃えたくなる「ミニ収納ケース 食パン」（写真左下）。ポーチとして使うのはもちろん、おにぎり型の小皿やガチャアイテムなど、他の食べ物モチーフ雑貨と一緒に並べると、まるで賑やかな食卓のような雰囲気も楽しめます。持ち歩いても飾っても、日常に癒しを添えてくれそうです。

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writer：内山 友里