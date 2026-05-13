◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人４×―２広島＝延長１２回＝（１３日・福井）

広島が２戦連続サヨナラ負けで、今季ワーストの借金９に膨らんだ。

１点を勝ち越した直後の延長１２回、遠藤が坂本に逆転サヨナラ３ランを浴びた。

福井出身でプロ入り後初の地元登板となった先発の玉村は６回５安打１失点と好投。打線は１点ビハインドの８回に大盛が同点ソロを放ち、延長１２回に小園が勝ち越しの内野安打を放っていた。

以下は新井監督の主な一問一答。

―最後はサヨナラ負け。

「あそこは遠藤に任せているから」

―終盤に同点、勝ち越した。

「リードした展開で、（巨人には）終盤は強力なリリーフ陣がいるので。追い込まれながら大盛がよく打ったし、よく追いついた。最後はこういう形になったけど、勝ち越した場面、その前のサヨナラを防いだプレーもそうだけど、一つ一つのプレーを見たら、随所にいいプレーがたくさんあった」

―玉村は好投した。

「ナイスピッチングだった。いいピッチングだったと思います。また次も期待しています」

―中崎が通算１００セーブ、１００ホールドを達成。

「けがもあって、それを乗り越えて、素晴らしい記録だと思う。これからたくさん積み上げていってもらいたい。若い選手のお手本になるピッチャーなので、まだまだこれから頑張ってもらいたい」