新日本プロレスは13日、都内で「BEST OF THE SUPER Jr.33」の開幕前日公開会見を行った。

A組に続き、B組の10人が参加。前IWGPジュニアヘビー級王者のエル・デスペラードは「ここ何年も俺が出ている側のブロックは職人肌というか地味だよなと思っていたがそうでもなかった。十分インパクトを残している。（自身は）キャリアハイだな、この年がピークだな、というのがもう5、6年前から更新されている状態。石森さん相手に『SUPER Jr.』の決勝で勝てたというのもいい思い出。もう一回ここで俺が楽しみきった上で自称神様からベルトを引っぺがしたい」と2度目の優勝を目指す。

1人なぜかHOT軍の間に座ったYOHは「僕にはやり残したことがあります。そのためにもやってやってやりまくります」と宣言。KUSHIDAは「過去最高のコンデションで山の頂に2度Vしている。だいぶ入れ替わっている。覚えていない。DOUKI、新日本のジュニアを全て破ったというがここにいる。KUSHIDAです」と打倒DOUKIを誓った。14年ぶりの出場の佐々木大輔「思い出つくりにきた。BEST OF THE SUPER Jrで優勝する。IWGPジュニアのベルトを巻く。葛西、決勝で会おう」と葛西との優勝決定戦へ意気込んだ。

HOT軍のSHOは「事実上の決勝戦はあした（同じHOT軍の金丸戦）。ということはよ、残りの連中はよ、暇つぶしでボコボコにしてやら、オラ！オメーらよ、決勝トーナメント行けねえのは、もう決定してるけどよ、最後まで手抜くなよ、オラ！オレはよ、誰がよ、このBブロックでよ、最下位になるかもよ、楽しみにしてんだよ。どうせやったらよ、各ブロックの下位、2人ごとでよ、負け残りのトーナメントでもやって、ブービーでも決めとけ、コノヤロー、オラ！それからオイ、コイツら入場料いくらだよ？ （3000円！という声が飛ぶと）安すぎんやろ、オラ！安いんじゃ、この貧乏人どもが、オラ！そんなよ、貧乏人の田舎者どもによ、聞かせる話はこれ以上ねえんじゃ、コノヤロー！」と勝手に退場。金丸も「今年は誰の足元をすくってやろうかな」とデスペの肩を叩いて退場した。