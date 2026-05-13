5月13日、川崎競馬場で行われた交流G2・エンプレス杯（G2・ダ2100m）は、2番人気に支持されたC.ルメール騎乗のメモリアカフェが鮮やかな差し切りを決めた。1番人気のテンカジョウは直線入口からきっちり抜け出したが、勝ち馬が1枚上手だった。

1着 メモリアカフェ

柄崎将寿調教師

「思ったより後ろの位置になってしまったので終始ドキドキしました。程よく気合が乗っていて許容範囲の感じだったんじゃないかなと思います。この馬の強みとして、コントロールの操作性の良さっていうのがありますので、どこの位置からでも競馬ができる、それがすごい強みかなと思っています。正直、馬的にはちょっと2100っていうのは長いかなとは思うんですけれども、そう言いながらも関東オークスとエンプレス杯をこの強さで勝ってくれましたね。距離もこなしてくれますし、もちろん1600あたりも多分守備範囲かなと思いますので、レースに合った調整をしていきたいと思います。遅くまで応援ありがとうございました」

レース結果、詳細は下記のとおり。

5月13日、川崎競馬場で行われた11R・エンプレス杯（Jpn2・4歳上牝・ダ2100m）は、C.ルメール騎乗の2番人気、メモリアカフェ（牝4・美浦・柄崎将寿）が快勝した。1馬身差の2着に1番人気のテンカジョウ（牝5・栗東・岡田稲男）、3着に5番人気のレイナデアルシーラ（牝4・栗東・西園翔太）が入った。勝ちタイムは2:16.1（良）。

【エンプレス杯】ルメール「すごい脚でした」メモリアカフェが交流重賞3勝目

エンプレス杯・メモリアカフェとC.ルメール騎手 (C)Hiroki Homma

交流重賞3勝目

C.ルメール騎乗の2番人気、メモリアカフェが鮮やかな差し切りを決め、交流重賞3勝目をマークした。レース前半は離れた後方でじっくりと構える形。2周目向こう正面から徐々に進出を開始し、勝負どころでは勢い良く押し上げていった。直線では先に抜け出したテンカジョウへ外から並びかけ、ゴール前で力強く前へ。しぶとい追い比べを制し、存在感を示す勝利となった。

メモリアカフェ 8戦5勝

（牝4・美浦・柄崎将寿）

父：ナダル

母：ルミエールカフェ

母父：マンハッタンカフェ

馬主：西川光一

生産者：三嶋牧場

【全着順】

1着 メモリアカフェ C.ルメール

2着 テンカジョウ 松山弘平

3着 レイナデアルシーラ 田口貫太

4着 プロミストジーン 武豊

5着 アピーリングルック 戸崎圭太

6着 マテリアルガール 矢野貴之

7着 マーブルマウンテン 吉原寛人

8着 レクランスリール 丸山真一