

T.M.Revolution

5月13日にメジャーデビュー30周年を迎えたT.M.Revolution。当日開催されたワンマンライブ「令和8年度 新党革命 党大会 -開票-」では、ファン投票によって選ばれた楽曲を中心に構成されたセットリストを披露。普段披露される機会の少ない名曲で会場を大いに盛り上げた。（※情報の初出時、内容に誤りがございました。訂正してお詫びいたします）

公演中、投票で選ばれたライブツアーのリバイバル開催を発表。「T.M.R. LIVE REVOLUTION'26-‘27 REWIND OF CLOUD NINE」（以下、”CLOUD NINE”）と「T.M.R. LIVE REVOLUTION'26-‘27 REWIND OF Joler Type 2」（以下、”JT2”）の二つのライブツアーが同時期に敢行。さらに2027年元日に武道館ライブ「T.M.R. NEW YEAR PARTY'27 LIVE REVOLUTION」が開催決定となった。

“CLOUD NINE”は、デビュー15周年当時に発売されたオリジナルアルバム「CLOUD NINE」を引っ提げての47都道府県ツアー「T.M.R. LIVE REVOLUTION '11-12 -CLOUD NINE-」を、”JT2”は3rdアルバム「triple joker」を携えて64か所68公演をまわった「T.M.R. LIVE REVOLUTION '98 -Joker Type 2-」を、それぞれリバイバルする。

1位に選ばれたのは「the end of genesis T.M.R.evolution turbo typeD-LIVE ARENA 2000 A.D.-」。T.M.R.封印解除後にT.M.R-eとT.M.R.の楽曲をパフォーマンスしたツアーで、こちらは後日詳細発表となる。さらに、2027年元日に日本武道館で「T.M.R. NEW YEAR PARTY'27 LIVE REVOLUTION」の開催を発表。元日公演は13年ぶりの復活となる。

加えて、新アーティスト写真も公開となった。