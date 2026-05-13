先月1日、横浜市のマンションに侵入し、女性にけがをさせたとして起訴された40代の男2人が、同じ日に横浜市の別のマンションに侵入し、バッグなどを盗んだ疑いで再逮捕されました。

窃盗などの疑いで再逮捕されたのは、いずれも住所不定・無職の梶幸男容疑者（41）と村上賢容疑者（45）です。

警察によりますと、2人は先月1日、20代の男性が住む横浜市中区のマンションの一室に侵入し、バッグや財布などを盗んだ疑いがもたれています。警察は、2人の認否を明らかにしていません。

2人は同じ日に横浜市の別のマンションに侵入し、帰宅した女性にけがをさせて性的暴行を加えようとしたうえ、財布などを奪った強盗や不同意性交などの罪ですでに起訴されています。

捜査関係者によりますと、2人はそれぞれ別の強盗事件や性犯罪で逮捕され同じ刑務所に服役し、今年、仮出所したばかりだったということです。

東京都や神奈川県では同様の手口の事件が相次いでいて、警察は余罪があるとみて捜査しています。