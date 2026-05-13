元サワヤン兄弟で、登録者数174万人の人気ユーチューバー・サワ（30）が13日、YouTubeチャンネルを更新。4年に及ぶ不妊治療の末、妻が第1子を妊娠したことを発表した。秋ごろに誕生予定であることも明かした。

動画内で「私サワ、今年の秋に父親になります」と報告。「（妻の）エリマネと約4年に及ぶ妊活、そして、ようやく授かってくれまして、秋ごろに誕生する予定です」と続けた。

「妻が言っていいと言ってたんで言うんですけど」と前置きしたうえで、「免疫性不妊症を患っておりまして、なかなか子供ができにくい、自然妊娠はできないっていうのでいろんな形で妊活を続けておりました。4年かかりましたね」と不妊治療について語った。

また、来年の秋に4年ぶりにフィジークの大会に出場することも発表。4年前に出場した時は2位だったことに触れつつ、「次に出る時は父親になる時だなと決めておりました」とサワ。「子供が誕生してから1年後くらいに、父親として自分の子供、エリマネに感謝の気持ちを込めて、かっこいいパパを見せられるように一生懸命、全力で挑戦させていただきます」と意気込んだ。

サワは弟のヤンとサワヤン兄弟を結成し、20年2月にYouTubeチャンネル「サワヤンチャンネル」「サワヤンゲームズ」を開設。プロ野球セ・リーグのDeNAの牧秀悟内野手らがホームランパフォーマンスで、サワヤン兄弟の“デスターシャ”を披露したことから、ファンにも浸透した。今年1月に解散を発表し、現在はサワのみで両チャンネルを継続している。サワは約6年の交際を経て、22年2月22日にエリマネと結婚した。