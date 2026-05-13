「巨人４−２広島」（１３日、セーレン・ドリームスタジアム）

広島が悪夢の２試合連続サヨナラ負けで２連敗。十二回１死一、二塁で遠藤が坂本に逆転サヨナラ３ランを浴びた。直前の十二回には小園が勝ち越しの適時内野安打を放っていたが、痛恨の逆転サヨナラ負けとなった。

今季ワーストの借金９になった。借金９からリーグ優勝を果たしたチームは過去になく、厳しい状況に立たされた。

相手先発・則本にリベンジを果たされた。４月２８日の前回対戦では５回６得点でＫＯしていたが、この日は緩急に翻弄（ほんろう）された。

１点を追う六回には先頭・菊池が遊撃への内野安打で出塁。次打者・小園の場面でエンドランを仕掛けるも、小園がボール球に空振りしてしまい、一走・菊池が盗塁失敗となって好機の芽がつままれた。

八回には大盛がこの回から登板した２番手・大勢から同点ソロを放った。

先発・玉村はプロ入り後初めての地元・福井での登板となった。ビジターながらスタンドから大歓声を浴びてマウンドに立つと力投。五回にキャベッジに先制ソロを浴びたが、６回５安打１失点でゲームメークを果たした。

チームは移動日を挟んで１５日からは敵地・甲子園で阪神との３連戦を迎える。