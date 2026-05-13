『ALL990円』って♡【しまむら】着るだけでシャレる「コスパ最強トップス」

店頭ではすっかり半袖のアイテムが目立つ季節。コスパ重視の大人女性が今から買うなら、【しまむら】のトップスが狙い目かも。今回はしまむら好きのインフルエンサー@aiii__13kさんの購入品から、主役級のTシャツとポロシャツをピックアップしました。税抜990円というプチプラながら1枚で着映え力を発揮するトップスは、ワードローブに欠かせない存在になりそう。

ガバッと着るだけでこなれるビッグTシャツ

【しまむら】「NON*PTビッグT」\1,089（税込）

たっぷりボリュームのあるシルエットが目を引くビッグTシャツは、1枚で主役級の存在。フロントにはシャレ感のあるロゴが入っており、コーデに程よいアクセントを添えてくれます。身幅にも袖丈にも余裕があるので、こなれ見えしながら自然と体型カバーも。写真のようにデニムスカートと合わせたシンプルなワンツーはもちろん、メリハリをつけたいときはビスチェと重ね着するのもおすすめ。

夏まで頼れるボーダー柄ポロシャツ

【しまむら】「ヤング エレガンスプルオーバー（カットソー）」\1,089（税込）

爽やかなボーダー柄が、春夏の青空に映えそうなポロシャツ。太さの異なるボーダーがアクセントになり、いつもの着こなしに新鮮な表情を与えてくれます。襟付きできちんと感がありながらも、肩が落ちるシルエットで程よくカジュアルに着られそう。上までボタンを留めてかっちりと着てもよいですし、開けて抜け感を出すのも◎ シンプルなパンツやスカートと合わせるだけでサマ見えが狙え、毎日コーデの即戦力になる予感です。

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※こちらの記事では@aiii__13k様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。