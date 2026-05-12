子供時代の夏休みくらいワクワクしちゃう。

80年代テイストの過激でファニーなカナダの映像集団「アストロン６」出身、単独監督作『サイコ・ゴアマン』(20)で人気を博した愛されオタク監督スティーヴン・コスタンスキの新作２本が一挙日本上陸。『フランキー・フリーコ』『デスストーカー』が、７月３日（金）より公開されることが決定した。

『フランキー・フリーコ』は、パペットを使用した愉快なモンスター・フリーキー・コメディ。仕事中毒で鬱憤を抱える主人公が、謎の深夜CMを見て電話をかけたことから生活が一変。ゴブリン姿のハチャメチャクリーチャー“フランキー”たちが襲来し、思わぬ自分探しの旅をすることになる。主演を務めるのは「アストロン６」のコナー・スウィーニー。『サイコ・ゴアマン』のテキトーな父親役で笑いをかっさらった同じく「アストロン６」のアダム・ブルックスも出演する。

『デスストーカー』は、ロジャー・コーマンが製作総指揮を務めた『勇者ストーカー』（83）を原作に、コスタンスキらしいゴア描写を盛り込んで再構築した一作。剣と魔法が支配する混沌の世界で、命を狙われることとなった傍若無人な戦士デスストーカーの壮大な冒険と戦いを描く。『マトリックス リローデッド』（03）、『ジョン・ウィック』（14）のダニエル・バーンハードが主人公デスストーカーを演じ、ロックバンド「ガンズ・アンド・ローゼズ」のギタリスト・スラッシュが音楽と製作を務めている。

『フランキー・フリーコ』『デスストーカー』

７月３日(金)よりシネマート新宿ほか全国順次公開

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