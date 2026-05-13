石野真子、波瑠の母役に決定「とってもとってもうれしいです」 『月夜行路』出演へ
俳優の石野真子が、波瑠と麻生久美子がW主演を務める、日本テレビ系水曜ドラマ『月夜行路―答えは名作の中に―』（毎週水曜 後10：00）に出演することが13日、発表された。石野は、主人公・野宮ルナ（波瑠）の母を演じる。
【場面写真】涼子の学生時代の恋人・カズト（作間龍斗）
原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）。仕事に追われる夫と反抗期の子どもたちにないがしろにされ、家庭に居場所を失った専業主婦・沢辻涼子（麻生）と、文学を愛する銀座のミックスバーのママ・ルナという、対照的な2人が主人公となる。文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマをひも解いていく痛快文学ロードミステリー。
石野が演じるのは、ルナの母・野宮美里。美里は、父・英介（石橋凌）のパソコンのパスワード解読をルナに依頼する。
【コメント全文】
■石野真子
1話から、えっどうなるの？そういうこと??どういうこと？いろんな謎に引き込まれて、いち視聴者としてすっかりハマっておりました。
素敵な作品にお声掛けいただきルナさんのお母さん、美里として参加させていただくことに。 物語を一緒に皆さまにお届けできますこととってもとってもうれしいです。
【場面写真】涼子の学生時代の恋人・カズト（作間龍斗）
原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）。仕事に追われる夫と反抗期の子どもたちにないがしろにされ、家庭に居場所を失った専業主婦・沢辻涼子（麻生）と、文学を愛する銀座のミックスバーのママ・ルナという、対照的な2人が主人公となる。文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマをひも解いていく痛快文学ロードミステリー。
【コメント全文】
■石野真子
1話から、えっどうなるの？そういうこと??どういうこと？いろんな謎に引き込まれて、いち視聴者としてすっかりハマっておりました。
素敵な作品にお声掛けいただきルナさんのお母さん、美里として参加させていただくことに。 物語を一緒に皆さまにお届けできますこととってもとってもうれしいです。