◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人４x―２広島＝延長１２回＝（１３日・福井）

水浸しになりながら、巨人の坂本勇人内野手（３７）は笑顔で右手を突き上げた。１点を追う延長１２回１死一、二塁だ。広島・遠藤から左越えに逆転サヨナラ３ラン。史上４８人目の通算３００本塁打を達成した。巨人は２試合連続の劇勝で貯金２とした。

坂本は試合後、「３００号打てないんじゃないかとか、そういうことも考えたこともありましたけど、普段の練習頑張って、まだファンの皆さんの期待に応えられるんだなと自分でも今日、思えたので本当にいい一本になりました。一生忘れないと思います」とヒーローインタビューでコメントした。

坂本は通算２９８本塁打で迎えた今季、４月１１日のヤクルト戦（東京Ｄ）でバックスクリーン左に今季１号本塁打。入団２年目の０８年から１９年連続の本塁打を放っていた。

プロ野球では過去４７人が通算３００本塁打を達成していた。巨人では２３年８月の中田翔以来、生え抜きでは１３年４月に達成した阿部慎之助以来となった。

巨人の右打者での３００本塁打達成は４４４本の長嶋茂雄、３８２本の原辰徳に次いで３人目となった。巨人の歴代本塁打数の上位は以下の通り。

◆巨人歴代本塁打数

１ 王 貞治 ８６８

２ 長嶋茂雄 ４４４

３ 阿部慎之助４０６

４ 原 辰徳 ３８２

５ 松井秀喜 ３３２

６ 高橋由伸 ３２１

７ 坂本勇人 ３００