俳優の有村架純さん（33）と、お笑いタレントのなかやまきんに君（47）が12日、飲料メーカーの発表会に登場。100%譲れないと思うことを明かしました。

伊藤園のイベントに、タンクトップ姿で現れたなかやまきんに君。有村さんが「いいですね」とコメントすると、なかやまきんに君はノースリーブのワンピースを着ている有村さんを「すごくきれいなタンクトップ着られてますけど」と褒め返し、会場からは笑いが。なかやまきんに君は「すみません、袖がないもの全てタンクトップと言ってしまいまして…」と話すと、有村さんは「ノースリーブですかね」と笑顔でコメントしました。

■なかやまきんに君 お笑いは「譲ることばかりで、無理しません！」

イベント内で『100%譲れないと思うこと』を聞かれた有村さんは「お芝居においては無理をすることが必要だったりもするので、お仕事においてはちょっと踏ん張り時になったときに諦めないっていう。シンプルにそれですかね」と回答。

また、なかやまきんに君は「やはり筋肉作りになると思います。もう筋トレ歴30年になりまして、17歳から始めた筋トレは変わらず真剣に取り組んでます。今ね、先ほど有村さんがおっしゃられたお仕事に関しては、無理して譲れないものがあると言われましたけど、僕、お笑いというのもあるんですけれども、あの全然譲ることばかりで、無理しません！ 基本的に“ヤー”と“パワー”のみで」とコメント。

そして「無理をした時期もあるんですけど、してもしなくても同じでした。結局“ヤー”と“パワー”しか言ってなかったんですよ」と振り返りました。

■有村架純 なかやまきんに君の夏の服装に興味

また『夏に向けてやってみたことや毎年やっていること』を聞かれた有村さんでしたが、なかやまきんに君を見て「もうすでに軽装じゃないですか？その暑いってなったときにお洋服、例えばちょっと重ね着してちゃってたな、1枚脱ごうかなってできると思うんですけど、なんかその常に軽装ですと、そこからさらに暑いなってなったときにどうされるんですか？」と、なかやまきんに君の夏の服装が気になったよう。

なかやまきんに君は「夏の間は結構、ボディービルの大会とかあって、減量して体脂肪を薄くしてる時期でもありますので意外とね暑くないというか、ちょっとエアコンなんか効いてると“肌寒いな”と思う日の方が多いかもしれないです」との回答。有村さんは、なかやまきんに君の夏の服装事情に興味津々な様子を見せました。