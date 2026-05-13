大貫亜美さん（52）と吉村由美さん（51）のユニット・PUFFYが13日、東京・渋谷区にあるLINE CUBE SHIBUYAで、デビュー30周年ライブ『One Night "Birthday" Carnival』を開催。ライブ開演を前に囲み取材に登場し、デビュー当時を振り返りました。

■デビュー当時を振り返って 30年前のきょうは「収録してました」

1996年5月13日にシングル『アジアの純真』でデビューしたPUFFY。記者からデビュー当日のことを覚えているか聞かれた2人は「覚えてますよ。（音楽番組の）収録してました」と明かし、吉村さんは「渋谷のセンター街の奥の方の、今はないと思うんですけど、居酒屋があったんですね。そこでマネージャーの方とご飯食べました。“きょうデビューだったね”って」と当時を振り返りました。

■初めて会ったときの互いの印象は…？

また、“初めて会った時の互いの印象”について聞かれると、大貫さんは「私は事務所に、大阪から来た私よりも1こ2こ年下の女の子がいるって（聞いて）。“一人暮らしかわいそうだな、寂しくないかな”って思ってすごく優しくしたんですよ。そしたら冷たく（反応が）返ってきた」と明かしました。

すると、すかさず吉村さんから「はしょりすぎ！」とツッコミが入り、お互いに人見知りだったことから仲良くなるのに時間がかかったものの「いい距離感でした」と“訂正”し、仲の良さをアピールしました。

一方、吉村さんは大貫さんについて、「関東の子とお話しする緊張感って、なかなか関西の方じゃないと分からないと思うんですけど。なんせ華やかだったんですよ。華やかだったので、“東京にはこんなおしゃれな人がいるんだな”と思って、ちょっと一歩引くくらいな感じだったんですよ」と当時の印象を明かしました。