◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ ▽第１２節 町田０―０（４―２）東京Ｖ（１３日・町田ＧＩＯＮスタジアム）

町田はＰＫ戦の末にホームで東京Ｖに勝利した。６日の横浜ＦＭ戦から３試合連続で無失点となり、黒田剛監督は「心身共に疲労がありながらも、彼らがやり続けてくれた大きな成果」と評価。敵地では２―０からアディショナルタイムで追いつかれ、ＰＫ負けを喫したが、ホームでリベンジを果たした。

勝ち点２を獲得し、東地区３位以上を確定。首位の鹿島とは残り２試合で勝ち点６差に縮め、地区１位の可能性も残した。ただ、残り試合全勝でも勝ち点を上回ることができず、得失点差も１４と離れていることから、１位は厳しくなった。

ただ、黒田監督は「（首位も）もちろん視野には入れているが、現実的に残り３試合なので、まずは目の前の（２位の）ＦＣ東京にどれくらい食らいついていけるか、またはそこを超えていけるチャンスをうかがえるかだった。そこは最低限の結果」と強調。２位のＦＣ東京とは勝ち点２差で、残り試合での逆転が可能であることから「クリーンシートを達成できたことが次につながる」と、改めて無失点で終えた重要性を語った。