お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子（55）が13日放送の日本テレビ「上田と女が吠える夜」（水曜 後9・00）に出演。日常では気の弱い面があると明かした。

この日は「メンタルが強すぎる女 VS 弱すぎる女」というテーマで進行。

大久保は自身を「お金が落ちるなら、言いたいこといいますけど、日常生活では、思っていても言えない」タイプと表現。

「ちょっといいお寿司屋さんで、カウンターみたいな所で、ある程度お腹がいっぱいになっているのに、大将から“いいネタ入っているんだよね”って言われたら“じゃあ、いただきます”って言って、もうお腹いっぱいなのに食べる」と語った。

また、「イタリアンとか行くと、ワインボトルでどうですかってリストみたいな。酔っ払ったら、本当に味ほぼしないんで、一番安いのでいいんですけど、一番安いのなんて頼んだらどう思われるんだろうと思うから、知多から上がって行って、ちょっと真ん中ぐらい、このぐらいにしようかな？っていうタイプ」と表現すると、MCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也から「ただの見栄っ張りだよ。それは」と突っ込まれていた。