◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト４―２阪神（１３日・神宮）

まるで優勝したかのような盛り上がり方だった。初回１死二塁。２度目の３番に座った増田が３戦連続完封中の阪神・高橋から中前適時打を放つと、ヤクルト・池山監督は一塁側ベンチの最前列に飛び出してコーチ陣と肩を組んで喜んだ。増田は「ここ３試合、点数取れてなかったですし、まあ相手の投手も良かったんで、なんとかチームに勢いを与えられたらなと思って打席に入ったんで、それもよかったなと思います」と笑顔で振り返った。

高橋をＫＯすることはできなかったが、苦手左腕から１点を奪ったことでベンチはイケイケ状態になった。１点を追う８回、先頭の武岡が右前安打で出塁すると、代走の並木が今季６個目となる二盗を成功。「６番・遊撃」で先発した石井が右中間に適時二塁打を放って追いついた。二塁上でガッツポーズ。「（打球が）抜けた瞬間、大歓声がすごく響き渡って鳥肌が立ちました」。殊勲のプロ初安打初打点を興奮気味に振り返った。さらに続いた１死満塁で古賀が死球で出て勝ち越し。「山野の負けを消してあげたいなっていう思いがすごく強かったので、そこはよかった」と振り返った。

最後はキハダが締めて１２セーブ目。今季１１度目の逆転勝ちで阪神戦の連敗を３でストップし、１日で首位へ返り咲いた。「最後まで粘りつよく食らいついていけたらなという展開で８回に逆転できた」と池山監督。“イケヤマジック”が冴えた神宮の夜だった。