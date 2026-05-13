糖分補給完了ーーッッ！！【マクドナルド】新作も定番も♡「甘系ドリンク」が気になる

【マクドナルド】では、すきま時間に飲みたくなるような「甘系ドリンク」も販売中。ベリー系のマックシェイクやチョコ系ドリンクなど、その日の気分に合わせて選べそうなラインナップです。明日の甘味補給の候補をチェックしてみて。

グリマスパケがインパクト抜群！

「グリマスシェイク ブルーベリーヨーグルト味（S）」 Sサイズ\190（税込）～

マクドナルドのキャラクター「グリマス」をイメージして作られたマックシェイク。紫色の体が特徴的なグリマスが描かれたカップはインパクト抜群です。ブルーベリー果肉とヨーグルト風味を組み合わせることで、爽やかな雰囲気も楽しめそう。写真映えも狙えそうな可愛さなので、ついSNSでシェアしたくなる一品かも。

ホットドリンクでほっとひと息

「ホットチョコレート」 Sサイズ \390（税込）～

ココアパウダーをトッピングしたチョコレートドリンク。泡立てたミルクを使っており、口当たりも良さそうです。シンプルながらも安心感のあるドリンクで、子どもから大人まで幅広い層に親しまれる一杯かも。甘いもの欲を満たしたいときや、ほっとひと息つきたいときに選んでみてはいかがでしょうか。

食後やおやつタイムなど、さまざまな場面で取り入れやすそうなマックの甘系ドリンク、気になった人はぜひチェックしてみてください。

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※こちらの記事では@yuumogu22様、@collblanccc様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Aoi.S