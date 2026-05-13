◆パ・リーグ ソフトバンク１―２西武（１３日・みずほペイペイ）

西武・高橋光成投手が９回３安打１失点で５勝目を手にした。今季のソフトバンク戦は負けなしの４連勝で、計３２イニングを投げ、打たれた適時打は０と“鷹キラー”ぶりを遺憾なく発揮。「本当に気が抜けない打線なので、そういう結果として出ているのであればうれしい」とやや謙遜気味に笑った。

初回は３者凡退の立ち上がり。２回先頭の近藤にバックスクリーンへ先制の９号ソロを打たれたが、その後は４回２死で再び近藤に二塁打を浴びるまで安打を許さなかった。８回までに１１３球を費やすも、「流れが完全に僕だったので行くしかないと」と腹をくくって１点リードの９回のマウンドへ。２死二、三塁と一打逆転のピンチを招くも、最後は野村を空振り三振に斬り、力の限りほえた。

直近４試合連続でバッテリーを組む古賀悠斗捕手が「（状態は）めちゃくちゃいいんじゃないですか。球種も全部良い。多分、全球種本人の中でも自信を持って投げられていると思う」と目を見張る無双ぶり。西口監督も「光成が自信を持って投げてることが一番。怖がらず、どんどん勝負していけてることがつながってるんじゃない。今年は見るからに出来が違うし、球の質もキレも違う」と手放しに称賛した。