再審制度を見直す刑事訴訟法改正案について、法務省は１３日、自民党の合同会議に、再審開始決定に対する検察官の不服申し立て（抗告）を同法の本則で原則禁止する案を示し、了承された。

政府は１５日にも法案を閣議決定し、国会に提出する方針だ。

再審に関する刑訴法の規定は戦後、一度も改正されたことがない。再審を開くか決める審理だけで４０年以上かかったケースもあり、不服申し立てを原則禁止することによって、審理の迅速化が期待される。

同省がこの日に示した案では、不服申し立てを認めた規定を本則から削除。その上で「十分な根拠がある場合」に限って高裁や最高裁への不服申し立てを可能とした例外規定を新設した。申し立てをした場合はその理由の公表を求めることとした。

不服申し立てを巡っては、「冤罪（えんざい）被害者の救済を遅らせている」との批判が根強い。同省は７日、不服申し立ての原則禁止規定を法律の付随的な部分である「付則」に盛り込む案を党側に示したが、本則に入れるべきだとの意見が相次ぎ、これを受け入れた。

そのほか、改正案では、裁判所が当事者の請求を受け、検察に対し証拠開示命令を出すことを義務化する。開示された証拠を再審請求手続きに使う以外の目的で他人に渡すことなどを罰則付きで禁じる規定も盛り込んだ。再審無罪が確定した人への補償制度も設ける。

付則には、審理の長期化を防ぐため、裁判所が申し立ての是非を審理する期間を「１年以内」と明示。改正法の施行後、５年ごとに施行状況を確認し、所要の措置を講じるとした見直し規定も新設する。

一方、同じく与党の日本維新の会も１３日、法務部会を開き、同様に改正案を了承した。

◆本則＝法律の本体部分に当たり、ある行為を義務付けたり禁止したりする内容や違反した場合の罰則などが記される。一方、付則は、施行日など本則の付随的な内容を定めたもので、末尾に記載される。本則でも付則でも法的効力に違いはない。