2024年の本屋大賞にノミネートされた青山美智子の小説『リカバリー・カバヒコ』の文庫版が、5月12日に光文社より発売された。

【画像】『リカバリー・カバヒコ』カバヒコ誕生秘話＆特典しおりも

本作は、新築分譲マンション「アドヴァンス・ヒル」近くの日の出公園に設置されたカバのアニマルライド“リカバリー・カバヒコ”をめぐる連作短編集。自分の体の治したい箇所と同じ部分を触ると、そこが回復するという言い伝えのもと、住人たちがそれぞれの悩みをカバヒコに打ち明けていく物語が描かれる。

文庫版には、Amazon Audible版でナレーションを担当した声優・大原さやかによる解説が収録される。あわせて、巻末特典として「カバヒコ誕生秘話」も掲載される。

また、初回配本分には著者・青山美智子のメッセージ入りしおりが付属。本の帯には購入者限定の壁紙ダウンロード用QRコードも掲載される。さらに、カバーを外すと表紙にイラストレーター・合田里美による鉛筆画のカバヒコが描かれており、表紙をめくった扉にもカバヒコが登場するという仕掛けも施されている。通常この扉部分には光文社文庫のキャラクター「カッパ先生」が描かれているが、今回は特別にカバヒコへ場所を譲っているという。

文庫版発売を記念し、ニュウマン高輪内の滞在型書店 BUNKITSU TOKYOにて、コラボイベント「カバヒコ公園（パーク）」「リカバリーカフェ」が5月14日から6月30日まで開催される。「カバヒコ公園」では作品世界を体験できる空間が用意され、メッセージを残せる「リカバリー・ボード」が設置される。「リカバリーカフェ」では、BUNKITSU TOKYO内の Cafe ensemble（有料）の利用者に作品キャラクターイラスト入りコースターが配布されるほか、青山宛のメッセージを投函できる郵便ポストも設置される。

会期中には、青山によるサイン会（6月5日）と、大原さやかをスペシャルゲストに迎えたトークイベント（6月30日）も実施される。トークイベントはオンライン配信でも参加可能となっている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）