お笑いコンビ「クワバタオハラ」くわばたりえ（50）が、12日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜後11・00）にゲスト出演し、ダイエット秘話を明かした。

5日の同番組で、「5カ月で10キロ痩せたの、いい痩せ方」と明かしていた。その方法が気になるパーソナリティーの「フォーリンラブ」バービーから、2週にわたってその裏話を聞かれた。

すると、くわばたはお笑いタレント小籔千豊の名を挙げた。「あの人は凄く健康のことを自分なりにいっぱい調べていて、自分が今、思っていることを人に伝えた時にどれだけ変わるかというのを、ずっとやられてたみたい、この数年の間に」。そのうちの一人がくわばただったといい、「まんまと10キロ落ちて」と明かした。

くわばた以外にも体重が減った人の実績があったといい、「“よし、じゃこれを立ち上げて”って言って、今いろいろやっているみたい」とも説明した。

その方法自体は、「YouTubeとかを調べたら出てくんねん。めっちゃ調べたら、やで？」という。「“これやったら痩せるで？”と言われているのに、続かへんってことじゃない？」。その上で、小藪の指導方法について評した。「小籔さんといっぱいやりとりしていて思ったのは、続けさせる力があんねん、あの人。恐怖に縛られたり、“このままこの生活を続けてたら私、こうなるの？やばい”って思わせたり、ちょっと続いたら“ようやった、このまま続いたら次、こうなるよ”って、うまいこと（コントロールしてくれる）」。それを聞いたバービーは「その動機づけが全然できないですよね。2キロ痩せたし、今日食べていいかな？って、3キロ太ったり。その繰り返しで」と実体験を明かしつつ、小藪の存在に驚きを口にした。

くわばたによると、小藪から助言を受けた痩せ方は「初めの4カ月くらい、全くノー運動」だったという。「食べ物も、極端に減らすとかもないねん。ただ食べすぎているというのを（修正した）」。さらに、大好きだった酒も8カ月間、禁酒したという。「それ、めっちゃ大きいと思う。ずっとやめる気なかってんで？小籔さんの話を聞いていたら、ちょっとやってみるかとなった」と打ち明けていた。