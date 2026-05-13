横浜地裁（資料写真）

偽造ＩＤカードで在日米海軍横須賀基地（神奈川県横須賀市）に軍関係者を装って侵入したとして、日米地位協定に伴う刑事特別法違反と偽造無印私文書行使の罪に問われた、元総合商社社員の男の被告（４６）の初公判が１３日、横浜地裁（高橋康明裁判官）であった。被告は起訴内容を認め、検察側は拘禁刑１０月を求刑して即日結審した。判決は６月１８日に言い渡される。

検察側は冒頭陳述と論告で、被告が２０２１年ごろから偽造ＩＤを使って県内の複数の在日米軍基地に少なくとも３０回程度侵入していたと指摘。時には妻やペットも同伴し、宿泊施設を利用したりレンタカーを借りたりしていたことも明らかにした。

被告の一連の行為が日米の安保協力に少なからぬ影響を及ぼすことは明白とし、「旅行感覚で基地内で過ごしていた態様は大胆で悪質」と非難した。

基地内で借りたレンタカーで違法駐車をした際に、偽造ＩＤを警察官に提示して行使した点については「基地への侵入が発覚することを免れるために犯罪を重ねた」と強調。偽造ＩＤはその後、シュレッダーにかけて処分されていたことにも言及した。

弁護側は、被告の行為は基地内の遊興施設を使うためで違法な情報収集といった目的はなく、反省しているとして執行猶予付き判決が相当と主張した。

起訴状などによると、被告は昨年１０月２２日と１１月６日、米軍関係者を装って横須賀基地に侵入したほか、同日に東京都内で警察官から身分証の提示を求められた際に偽造ＩＤを示した、とされる。