乃木坂46賀喜遥香「『かっこいい先輩になりたい！』と思って…」後輩メンバーとの距離を縮め方で意識していることは？

乃木坂46賀喜遥香「『かっこいい先輩になりたい！』と思って…」後輩メンバーとの距離を縮め方で意識していることは？