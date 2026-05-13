EXILE TAKAHIROさんが12日、橘ケンチさん、EXILE TETSUYAさんとともに作業服メーカーの新CM発表会に登場。B’zの松本孝弘さんとのコラボレーションについて明かしました。

新CMについて、TAKAHIROさんは「EXILEといえば若干、暑苦しいイメージをもたれることが多い」としながら、今回は「クールで爽やかなCMに仕上がったなとうれしく思っています」と語りました。

TETSUYAさんも「ライブでやる時、ほとんど火を使うので。熱々な楽曲も使わせていただいたんですが、ほんとに涼しげな作品にしていただきました」と明かしました。

■EXILE TAKAHIRO「緊張ほぐれたかなと思ったら」

タイアップソング『24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘』で、B'zの松本孝弘さんとコラボした心境について聞かれると、「去年末くらいに、とある知り合いの方の還暦パーティーにお邪魔した際に松本さんとお会いしていて」と明かしたTAKAHIROさん。

また、還暦パーティーで歌を披露したそうで、「円卓に戻ったらまさかの僕の右隣がGLAYのTAKUROさんで、左隣がB'zの松本さんという、どういった席なんだっていう。ステージ終わって、緊張ほぐれたかなと思ったら円卓の方が緊張するっていう形だった」と振り返りました。

さらに「“もし何か機会があったらまたご一緒させてください”って、ご挨拶させていただいたところ、こんな早くコラボレーションっていう形でご一緒させていただけるとは夢にも思っていなかった、言ってみるもんだな」と明かしました。

橘さんも「先日も東京ドームでライブをやらせてもらいまして。そこにもスペシャルゲストで松本さんにもご登場いただきまして、ちょっとしびれましたね」と東京ドーム公演を振り返りました。

EXILE TAKAHIROさんらが登場したのは、WORKMAN『ZERO-STAGE ファンウェア新CM発表会』です。