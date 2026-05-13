日経225先物：13日22時＝520円安、6万2790円
13日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比520円安の6万2790円と急落。日経平均株価の現物終値6万3272.11円に対しては482.11円安。出来高は4000枚となっている。
TOPIX先物期近は3899ポイントと前日比16.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は20.48ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 62790 -520 4000
日経225mini 62795 -510 87756
TOPIX先物 3899 -16.5 7239
JPX日経400先物 35550 -265 223
グロース指数先物 806 -7 523
東証REIT指数先物 1831 +1.5 3
株探ニュース
TOPIX先物期近は3899ポイントと前日比16.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は20.48ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 62790 -520 4000
日経225mini 62795 -510 87756
TOPIX先物 3899 -16.5 7239
JPX日経400先物 35550 -265 223
グロース指数先物 806 -7 523
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