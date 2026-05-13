　13日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比520円安の6万2790円と急落。日経平均株価の現物終値6万3272.11円に対しては482.11円安。出来高は4000枚となっている。

　TOPIX先物期近は3899ポイントと前日比16.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は20.48ポイント安で推移。

○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 62790　　　　　-520　　　　4000
日経225mini 　　　　　　 62795　　　　　-510　　　 87756
TOPIX先物 　　　　　　　　3899　　　　 -16.5　　　　7239
JPX日経400先物　　　　　 35550　　　　　-265　　　　 223
グロース指数先物　　　　　 806　　　　　　-7　　　　 523
東証REIT指数先物　　　　　1831　　　　　+1.5　　　　　 3

株探ニュース