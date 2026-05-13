女性デュオ「ＰＵＦＦＹ」が１３日、東京・ＬＩＮＥ ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＹＡでデビュー３０周年記念公演を開催した。２人に「アジアの純真」などを提供した歌手の奥田民生もゲストとして登場。集まった２０００人を前に全２０曲で節目を飾った。

リズミカルなロックと、肩の力を抜いた軽いトーンのＭＣ。開演前には雨が降っていたことから、吉村由美は「『雨のＰＵＦＦＹ』と言われて逃れられない。だいぶぬれました？」と客席に問いかけ、大貫亜美は「なんかごめんねーって感じ」。２人の独特な緩い空気感は、ずっと変わらない。

約３年ぶりの共演となった奥田とは「これが私の生きる道」「アジアの純真」など計５曲を歌唱。祝いに来たのかと思いきや、奥田も「なんか３０周年って恥ずかしくないですか？ ちなみに俺は恥ずかしいのよ、４０年ほどやってることが」とらしさあふれるイジりで笑いを誘った。

師弟関係の距離感はずっと変わらないといい、由美は「関係性は近いですけど、先生みたいな」と表現。「憧れでずっと背中を追いかけてる感じです」と“恩師”への確固たる信頼を口にし、奥田は何度も「おめでとう！」と２人の歩みをたたえた。

１９９６年５月１３日のデビューから丸３０年。「まさか３０年続くとは思ってなかった。ずっと楽しかったから今も続けてると思う。この２人でやってこられられて良かった」と感慨に浸った。

節目の一年となる今年は「やったことないことをやる」がテーマ。７月にはＰＵＦＦＹ主催の初フェスを神奈川・東急ドレッセとどろきアリーナ予定している。亜美は「これからも見守っていただけたら」と呼び掛けた。新たな挑戦を続けつつ、２人の音楽をつないでいく。