女性デュオ「ＰＵＦＦＹ」が１３日、東京・ＬＩＮＥ ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＴＹＡでデビュー３０周年記念公演を開催した。開演前には初めてだという報道陣の囲み取材に対応。軽快なトークを披露した。

集まった報道陣を前に、吉村由美（５１）は「こういう景色を見たことがない」と落ち着かない様子。大貫亜美（５２）も「今までにやったことないことがまだあるんだなって」としつつ、思わず「やばいです、緊張感が…」と漏らした。

取材は約２０分間行われ、活動３０年の思い出を回想。２人が出会った当時についても振り返り、由美について亜美は「私よりも１個下の大阪から来た女の子がいるって言って、一人暮らしでかわいそうだな、寂しくないかなと思って優しくしたんです。そしたら、冷たくされて…」と不敵な笑みを浮かべた。

すると、由美は報道陣の方に目を向けながら「知ってる？ ここ（マスコミ）の世界は怖いんだから！」と不仲ムードの記事が仕立て上げられることを警戒。亜美はすぐに由美の肩へ腕を回し「仲良しで〜す。最初から息が合いました〜」と笑い飛ばした。

改めて、結成当初の実際の仲について聞かれると「最初は距離感があった。人見知り同士だったので」と告白。「この２人でやってきて良かった」と口をそろえつつ、由美も「なじむのに最初は時間がかかりました。関東の方（亜美は神奈川県出身）とお話しする緊張感があった。なんせ、華やかだったんですよ。東京ってこんなオシャレの人がいるんだなと引くくらいの感じだった」と明かした。

終始和やかな空気で取材は進行。最後に「次の囲みは５０周年で？」と聞かれると、由美は「緊張します〜」と、おどけた声で応じていた。