PUFFY、デビュー30周年にしみじみ「もぎたての果実も熟れました」 熟れてからのいいところをトーク
PUFFY（吉村由美／51、大貫亜美／52）が13日、東京・LINE CUBE SHIBUYAで30周年ライブ『PUFFY 30th Anniversary Live「One Night “Birthday” Carnival」』を開催。開演前に取材会を開いた。
【写真】愛嬌抜群！猫ポーズをするPUFFY
デビュー30周年という記念日を迎えた2人。由美は「今日がデビューした日。自分たちの中では今年が周年イヤーと思って1月からやっています」と話した。亜美は「今日が始まり？」と確認すると、由美は「あいまいにしましょう」と応じて笑いを誘った。
改めて心境も。亜美は「気づいたら『もぎたての果実』も熟れちゃった」と名曲「これが私の生きる道」の歌詞を引用しながら話して笑わせる。そして「熟れてからがおいしい」とオチをつけた。由美は「30周年目にして、こういう（囲み取材の）景色を初めて見た。30周年って、そうかんがえるとすごいことなんだと思います。やったことがないので」と語った。
亜美は「感謝の気持ちもありつつ、自分たちが30年かけて築き上げたものがお見せできれば」とし、由美は「30周年がわかるセットリストの内容になっている。来た人が『この時、こうだったな』と思えるような感じになるのが1番いいかな、と。一緒に歩んできた感が出るとうれしいと思って」と込めた思いを口にした。
30年前のデビュー日は今も記憶に残っている。NHKの音楽番組『ポップジャム』の収録後、もう今はない居酒屋でマネージャーもあわせて食事をしたそう。「『今日、デビューだったね』とご飯を食べました」と懐かしんだ。30年後の今の姿はデビュー当時は想像していなかった。亜美は「予定としては1枚目のミニアルバムで（PUFFYは）終わりだった。続くと思っていなかった」と明かし、由美は「周りの方も誰1人（続くと）思っていなかったと思う。自分たちも意外です」と話していた。
1996年5月13日に、シングル「アジアの純真」（作詞：井上陽水／作曲・編曲：奥田民生）で鮮烈なデビューを飾ってから、今年で30周年を迎えるPUFFY。この日は、「アジアの純真」「渚にまつわるエトセトラ」（作詞：井上陽水／作曲・編曲：奥田民生）をはじめ、「これが私の生きる道」（作詞・作曲：奥田民生）、「愛のしるし」（作詞・作曲：草野マサムネ）などを披露。奥田民生もゲストとして参加して盛り上げた。
【写真】愛嬌抜群！猫ポーズをするPUFFY
デビュー30周年という記念日を迎えた2人。由美は「今日がデビューした日。自分たちの中では今年が周年イヤーと思って1月からやっています」と話した。亜美は「今日が始まり？」と確認すると、由美は「あいまいにしましょう」と応じて笑いを誘った。
亜美は「感謝の気持ちもありつつ、自分たちが30年かけて築き上げたものがお見せできれば」とし、由美は「30周年がわかるセットリストの内容になっている。来た人が『この時、こうだったな』と思えるような感じになるのが1番いいかな、と。一緒に歩んできた感が出るとうれしいと思って」と込めた思いを口にした。
30年前のデビュー日は今も記憶に残っている。NHKの音楽番組『ポップジャム』の収録後、もう今はない居酒屋でマネージャーもあわせて食事をしたそう。「『今日、デビューだったね』とご飯を食べました」と懐かしんだ。30年後の今の姿はデビュー当時は想像していなかった。亜美は「予定としては1枚目のミニアルバムで（PUFFYは）終わりだった。続くと思っていなかった」と明かし、由美は「周りの方も誰1人（続くと）思っていなかったと思う。自分たちも意外です」と話していた。
1996年5月13日に、シングル「アジアの純真」（作詞：井上陽水／作曲・編曲：奥田民生）で鮮烈なデビューを飾ってから、今年で30周年を迎えるPUFFY。この日は、「アジアの純真」「渚にまつわるエトセトラ」（作詞：井上陽水／作曲・編曲：奥田民生）をはじめ、「これが私の生きる道」（作詞・作曲：奥田民生）、「愛のしるし」（作詞・作曲：草野マサムネ）などを披露。奥田民生もゲストとして参加して盛り上げた。