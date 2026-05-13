PUFFY、奥田民生との関係明かす「ずっと先生」 30周年ライブに登場
PUFFY（吉村由美／51、大貫亜美／52）が13日、東京・LINE CUBE SHIBUYAで30周年ライブ『PUFFY 30th Anniversary Live「One Night “Birthday” Carnival」』を開催。開演前に取材会を開いた。
【写真】仲良くピース！仲睦まじい様子のPUFFY
デビュー30周年という記念日を迎えた2人。由美は「今日がデビューした日。自分たちの中では今年が周年イヤーと思って1月からやっています」と話した。亜美は「今日が始まり？」と確認すると、由美は「あいまいにしましょう」と応じて笑いを誘った。改めて心境も。亜美は「気づいたら『もぎたての果実』も熟れちゃった」と名曲「これが私の生きる道」の歌詞を引用しながら話して笑わせる。そして「熟れてからがおいしい」とオチをつけた。由美は「30周年目にして、こういう（囲み取材の）景色を初めて見た。30周年って、そう考えるとすごいことなんだと思います。やったことがないので」と語った。
PUFFYのプロデューサーとして関わり、根幹を築いたのが奥田民生だった。由美は「ずっと先生で。関係性は近いんですけど、ずっと憧れて背中を追いかけている感じです。30年間変わらない」と話す。昨日5月12日は、そんな奥田の61歳の誕生日だった。亜美は「メッセージを送って。そしたら『はーい ありがとね』と」と明かし、祝福の連絡を送っていないことを自白した由美は「来たら目を合わせて言いたいと思います」と丁寧な笑顔で話した。奥田がプロデュースした経緯について、亜美は「プロデューサーブームがあって。奥田民生さんが『誰かプロデュースしてみたい』と思って、余っていたのが私たちだった」とニヤリとしていた。
また、30周年を迎えるにあたり、井上陽水からの言葉があったのか、と投げかけられた。“待ってました”という顔をしながら亜美は「今、我々のオフィシャルサイトにいろんな方からのメッセージを特設ページで見られるようになっているんです。そこに井上陽水さんからのありがたいメッセージをいただいている。ぜひ見てほしい！」と呼びかけていた。
1996年5月13日に、シングル「アジアの純真」（作詞：井上陽水／作曲・編曲：奥田民生）で鮮烈なデビューを飾ってから、今年で30周年を迎えるPUFFY。この日は、「アジアの純真」「渚にまつわるエトセトラ」（作詞：井上陽水／作曲・編曲：奥田民生）をはじめ、「これが私の生きる道」（作詞・作曲：奥田民生）、「愛のしるし」（作詞・作曲：草野マサムネ）などを披露。奥田民生もゲストとして参加して盛り上げた。
【写真】仲良くピース！仲睦まじい様子のPUFFY
デビュー30周年という記念日を迎えた2人。由美は「今日がデビューした日。自分たちの中では今年が周年イヤーと思って1月からやっています」と話した。亜美は「今日が始まり？」と確認すると、由美は「あいまいにしましょう」と応じて笑いを誘った。改めて心境も。亜美は「気づいたら『もぎたての果実』も熟れちゃった」と名曲「これが私の生きる道」の歌詞を引用しながら話して笑わせる。そして「熟れてからがおいしい」とオチをつけた。由美は「30周年目にして、こういう（囲み取材の）景色を初めて見た。30周年って、そう考えるとすごいことなんだと思います。やったことがないので」と語った。
また、30周年を迎えるにあたり、井上陽水からの言葉があったのか、と投げかけられた。“待ってました”という顔をしながら亜美は「今、我々のオフィシャルサイトにいろんな方からのメッセージを特設ページで見られるようになっているんです。そこに井上陽水さんからのありがたいメッセージをいただいている。ぜひ見てほしい！」と呼びかけていた。
1996年5月13日に、シングル「アジアの純真」（作詞：井上陽水／作曲・編曲：奥田民生）で鮮烈なデビューを飾ってから、今年で30周年を迎えるPUFFY。この日は、「アジアの純真」「渚にまつわるエトセトラ」（作詞：井上陽水／作曲・編曲：奥田民生）をはじめ、「これが私の生きる道」（作詞・作曲：奥田民生）、「愛のしるし」（作詞・作曲：草野マサムネ）などを披露。奥田民生もゲストとして参加して盛り上げた。