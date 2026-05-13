１３日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に、元サッカー日本代表・柿谷曜一朗さんがゲスト出演した。

「メンタルが強すぎる女ＶＳ弱すぎる女」をテーマにしたトークで、ＭＣの上田晋也から女性陣の話に共感できたかと問われた柿谷は、１０代の頃にメディアや一般の人から「こてんぱんにされて、はい上がった」と話したプロフィギュアスケーターの安藤美姫さんの名前を挙げ「１０代の頃、言われすぎたっていうのは、僕もそうだったので」と共感したと話した。

「僕、一応、天才って言われたんですよ。１６歳でプロサッカー選手になって、１６歳でなってしまったので、日常生活のこともできませんし、天才って周りに言われるので努力しませんし…」と柿谷。

「試合に出ても『あいつはチームのために走らない』ってめっちゃ言われるんですよ」と振り返り、「言われるんで逃げ出したくなるんですけど、僕にはサッカーしかなくて、（チームを）移籍してはい上がったので、安藤さんの話は自分には刺さりましたね」と語った。

これを聞いた上田は「（安藤さんと）２人で飲みに行きなよ」と声をかけていた。