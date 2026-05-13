世代別牝馬重賞シリーズのグランダム・ジャパン（ＧＤＪ）２０２６の古馬春シーズンは５月１３日、川崎競馬場で行われたエンプレス杯・Ｊｐｎ２（ダート２１００メートル）をもって全日程を終了した。

名古屋の若草賞土古記念を制したマーブルマウンテン（牝５歳、大井・藤田輝信厩舎、父ソルジャーズコール）が合計５５ポイントを獲得し、総合優勝に決まった。

２位は佐賀ヴィーナスカップを制するなどで２６ポイントのサノノエスポ（牝６歳、高知・目迫大輔厩舎、父エスポワールシチー）、１７ポイントのキミノハート（牝４歳、兵庫・吉見真幸厩舎、父ルヴァンスレーヴ）が３位となった。

１位のボーナス賞金は１０００万円（馬主９００万円、調教師１００万円）、２位２００万円（馬主１８０万円、調教師２０万円）、３位は１００万円（馬主９０万円、調教師１０万円）となっている。

グランダム・ジャパンのボーナスは、それぞれのＧＤＪ区分（シーズン）の競走に２回以上出走している馬、それぞれのＧＤＪ分（シーズン）の競走で３着以内となっている馬、それぞれのＧＤＪ区分（シーズン）の最終出走時点で地方競馬所属の馬、この３つ全てを満たしている馬が対象となる。