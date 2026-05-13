【マスカット＝吉形祐司、ワシントン＝阿部真司】イラン国営テレビ傘下のプレスＴＶによると、精鋭軍事組織「革命防衛隊」の海軍副司令官は１２日、ホルムズ海峡での防衛範囲を戦略的に拡大したと明らかにした。

米軍がイラン関係の船舶に海上封鎖を始めて１３日で１か月となる。米国も海峡が自国の管理下にあるとしており、海峡の支配権を巡る攻防は続いている。

副司令官は、ホルムズ海峡の「戦略区域」を東西３０〜５０キロ・メートルから約５００キロ・メートルの範囲に広げたと主張し、「領海は寸分も譲らない」と語った。再攻撃を示唆する米国をけん制する狙いとみられる。イランは１２日、対岸オマーンの首都マスカットで同国代表と海峡の主権と安全航行を協議し、外交攻勢もかけている。

米国のヘグセス国防長官は１２日の米議会上下両院の公聴会で、海上封鎖の成果を誇示し、「我々が海峡を管理している」と述べた。これまでに計６５隻が米軍の指示で引き返したり、攻撃を受けて航行不能になったりしたと指摘した。

下院公聴会でヘグセス氏は、今後の軍事作戦について、再攻撃に踏み切る可能性を否定しなかった。国防総省高官は、２月末以降の対イラン軍事作戦の戦費が約２９０億ドル（約４兆６０００億円）に上るとの推計を明らかにした。

一方、イランの革命防衛隊に近いタスニム通信によると、首都テヘランでは１２日まで５日間、再攻撃に備えた大規模な軍事演習が行われた。