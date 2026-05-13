「エンプレス杯・Ｊｐｎ２」（１３日、川崎）

豪脚一蹴−。後方にいた２番人気のメモリアカフェが、連覇を狙った１番人気のテンカジョウをゴール前できっちり差し切り、前走の兵庫女王盃に続いて重賞連勝を達成。３着に逃げた５番人気のレイナデアルシーラが残り、２年連続でＪＲＡ勢が上位を独占した。

女王交代を告げるドンピシャの仕掛けだった。

レイナデアルシーラが主導権。スタートでやや立ち遅れ、縦長の展開に序盤は後方から２番手の位置となったメモリアカフェ。降り出したばかりの小雨の中で場内もどよめいたが、鞍上に焦りはなかった。「あまり進んで行かずにいいポジションが取れなかったけど、長い距離なので心配なかったよ」とルメールはどこ吹く風。

２周目の向正面から徐々にポジションを上げて行ったが、まだ先頭には１０馬身以上の差。それでも一度エンジンが掛かれば止まらない。４角手前で好位から先に抜け出しにかかった昨年覇者のテンカジョウに４馬身差まで迫ると、直線は気合をつけただけのノーステッキ。それだけ脚が違い過ぎた。次位に１秒６差の３Ｆ３６秒１の上がり最速で差し切り、逆に１馬身の差をつけた。

前走の兵庫女王盃は２番手からの楽勝。ルメールは「自分のリズムで走れたし、エンジンもパワーアップ。直線もいつも通りの走り。楽勝でしたね」と涼しい顔だ。コンビを組んで重賞３勝目。「だんだんと強くなっている。Ｇ１でも期待できるよ」と太鼓判を押した。

花束を手に喜んだのは石神深一助手だ。４月いっぱいで引退し、１日付で同期・柄崎師のもとで助手になったばかり。「付きっきりでケイコに乗っているので勝てて良かった。きょうはワクワクしながら（競馬場に）来ましたよ」といきなりの名アシストだ。

昨年３月開業の柄崎師にとって、開業初Ｖ＆重賞初挑戦Ｖをプレゼントしてくれた愛馬の走りに目尻が下がる。「思ったより位置が後ろだったので終始ドキドキでしたが、強い競馬。驚いてます」と苦笑いだが、「どこからでも競馬ができる。操作性の良さがこの馬の強み」と胸を張った。今後は未定だが、名牝への道へ“新女王”の行く手は明るい。