毎レースの課題だったスタートを決めると、1周目スタンド前では3番手まで押し上げ、外目をスムーズに追走。勝負どころでも手応え十分に進出し、直線入口では抜け出しを図る絶好の形となった。しかし、最後は外から勝ち馬が豪快な末脚で差し切り。松山騎手も「勝ち馬の脚がすごかった」と驚いた様子でレースを振り返っていた。

2着 テンカジョウ

松山弘平騎手

「スタートも良かったですし、今日はしっかり流れに乗れて凄く良かったです。道中もリズムも良く、上がって行きたいタイミングで行けて、追い出しも我慢するくらい余裕もありました。直線向いてからしっかり伸びてくれましたが、勝ち馬が思った以上のすごい脚でした。勝った馬が強かったです」

レース結果、詳細は下記のとおり。

5月13日、川崎競馬場で行われた11R・エンプレス杯（Jpn2・4歳上牝・ダ2100m）は、C.ルメール騎乗の2番人気、メモリアカフェ（牝4・美浦・柄崎将寿）が快勝した。1馬身差の2着に1番人気のテンカジョウ（牝5・栗東・岡田稲男）、3着に5番人気のレイナデアルシーラ（牝4・栗東・西園翔太）が入った。勝ちタイムは2:16.1（良）。

【クイーン賞】松山「ゲートしっかり出てくれた」テンカジョウが交流重賞4勝目

エンプレス杯・メモリアカフェとC.ルメール騎手 (C)Hiroki Homma

交流重賞3勝目

C.ルメール騎乗の2番人気、メモリアカフェが鮮やかな差し切りを決め、交流重賞3勝目をマークした。レース前半は離れた後方でじっくりと構える形。2周目向こう正面から徐々に進出を開始し、勝負どころでは勢い良く押し上げていった。直線では先に抜け出したテンカジョウへ外から並びかけ、ゴール前で力強く前へ。しぶとい追い比べを制し、存在感を示す勝利となった。

メモリアカフェ 8戦5勝

（牝4・美浦・柄崎将寿）

父：ナダル

母：ルミエールカフェ

母父：マンハッタンカフェ

馬主：西川光一

生産者：三嶋牧場

【全着順】

1着 メモリアカフェ C.ルメール

2着 テンカジョウ 松山弘平

3着 レイナデアルシーラ 田口貫太

4着 プロミストジーン 武豊

5着 アピーリングルック 戸崎圭太

6着 マテリアルガール 矢野貴之

7着 マーブルマウンテン 吉原寛人

8着 レクランスリール 丸山真一