元SKE48の藤本冬香さんの1st写真集「無防備な私」（撮影：田中智久、税込4180円、KADOKAWA）の5月18日発売に先駆け、ランジェリー姿でのシャワーシーンや水着カットなど、大胆な素顔を捉えた先行カットが公開されました。



【写真】藤本冬香さんの無防備ボディがいっぱいの1st写真集

先行カット第2弾では、ランジェリー着用でのシャワーシーン、水色ランジェリー姿での大胆なバックショット、ミントグリーンのビキニ、海を望むテラス席でガパオライスを食べる姿の4枚が公開されました。藤本さんはXで「どれがすきー？ 先行カット第二弾解禁」とコメントし、画像を公開しています。



2025年9月にSKE48を卒業し、野球関連の仕事をはじめ、幅広く芸能活動を行う藤本さん。アイドル時代にグラビア経験はあるものの、大胆な撮影に挑むのは本作が初めてです。多彩なバリエーションで魅せるバストカットから初挑戦となるバックショットまで肌見せ全開で臨み、27歳の彼女の無防備ボディをさらけ出します。藤本さんはX（@fuyuka0403）やインスタ（@fuyuka_43）で撮影時のオフショットなどを公開しています。



【藤本冬香さんプロフィール】

ふじもと・ふゆか 1998年4月3日生まれ。広島県出身。2018年12月31日にSKE48の9期生としてデビュー。7年間の活動を経て2025年9月30日をもってSKE48を卒業。卒業後は地元広島を拠点にタレント活動。大のカープファン。