女優の加藤ローサさん（40）が、「るん」と題してインスタグラムを更新。5月12日までに約1万2000件もの「いいね」が寄せられました。



【動画】イメージ一新？こんな加藤ローサさんも美しい！

明るいカラーのガーリーなロングヘアに変身した加藤さん。パッと目を引く明るめのヘアカラーに、ゆるく無造作にアレンジされた新鮮なスタイリングです。動画の中で、ゆるふわウエーブを揺らしながらカメラに向かってほほ笑みかけています。大人の余裕と洗練されたオーラに、コメント欄は「かわいい！」が続出しました。



さらに、「素敵すぎる」「雰囲気変わった」「違う人かと」「一気に大人になった感じ」「こんな顔に生まれたかった」「益々キレイに」「とってもお似合いです」「。美しさマシマシ、かわいさマシマシ」などといった驚きや称賛のコメントも多数、寄せられています。



加藤さんは1985年、神奈川県生まれ。父はイタリア人、母は日本人。2004年に結婚情報誌「ゼクシィ」のCMで大ブレークし、モデル以外にタレント、女優としても活躍。2011年、26歳のときに元サッカー日本代表の松井大輔さん（45）と結婚し、2児をもうけましたが、2025年8月にテレビ番組内で離婚していたことを公表しました。