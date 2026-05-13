くさかみなこ×はしもとみお『きみとの さんぽみち』原画展　西荻窪のカフェでコラボメニューやグッズ販売も

絵本『きみとの さんぽみち』（マイクロマガジン社）の原画展が、5月29日から6月16日まで東京・西荻窪のムッチーズカフェにて開催されることが決定した。

【写真】コラボメニュー「おさんぽ おねだりパフェ」「さわやかおさんぽ レモネードソーダ」

本展は同作の都内初となる原画展で、原画展示に加え、絵本やオリジナルグッズの販売、コラボメニューの提供などが行われる。

展示の中心となるのは、くさかみなこ作、はしもとみお絵による絵本『きみとの さんぽみち』の原画。会場では同作と、同コンビによる『きみがいるから』の2冊が販売され、購入者には特典ポストカードがプレゼントされる。くさかの在廊時にはサインの対応も予定されている。

あわせて、はしもとみおのオリジナルグッズが販売される。絵本にも登場するはしもとの愛犬・月くんをデザインした商品が中心となる予定だ。さらに、月くんをモデルとした彫刻作品の展示も予定されている（販売はなし）。来店者には特製ランチョンマット（B4サイズ予定）がプレゼントされる。

コラボメニューとして、コーヒーゼリー入りの「おさんぽ おねだりパフェ」と、ミントを添えた「さわやかおさんぽ レモネードソーダ」が期間限定で提供される。

くさかみなこは文と絵の両方を手がける絵本作家で、『いちにちパンダ』（作：大塚健太、小学館）、『イカはイカってる』（作：大塚健太、マイクロマガジン社）などの作品で知られる。はしもとみおは三重県にアトリエを構える彫刻家で、クスノキを素材に動物たちの姿を木彫りで表現し、全国各地の美術館で個展を開催している。著書に『はじめての木彫りどうぶつ手習い帖』（雷鳥社）、『はしもとみお 猫を彫る』（辰巳出版）などがある。

なお、はしもとみおの在廊予定は現時点ではない。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）