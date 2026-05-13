憧れの人“タモリつまらない”炎上に、爆笑問題・太田光「俺、許せない！」：あちこちオードリー
「あちこちオードリー」（毎週火曜夜24時30分）5月12日（火）の放送は、太田光（爆笑問題）がご来店。共演NGを告げられた大物スターとは？ 炎上中の“タモリ”への発言に怒り心頭!?
【動画】憧れの人“タモリつまらない”炎上に、爆笑問題・太田光「俺、許せない！」
若林憧れの人、太田光（爆笑問題）が初めて一人でご来店。学生時代から爆笑問題のライブなど見に行っていたオードリーとしては「嬉しいですね」と喜びながらも、「けど、うるさいですね。本番前にテレビ局をウロウロしてる」と話していると…
太田が絶叫とともに飛び出し、若林の股間を鷲掴み、さらに「助けてくれ〜！」と絶叫！と、登場から大暴れ。
相方の田中裕二がいないから「今日はうれしい」と羽を伸ばしまくる太田に、若林は「俺たちとしては田中さんにいてほしいけどね」と苦笑い。昨年の2時間単独ライブなど、還暦を迎えた今でも全く衰えなし。秘訣は、20年間毎日続けているという40分間の自宅の階段上り下り。当番組でも登場から絶え間なくしゃべり続ける！
爆笑問題は、鮮烈デビューで1年目から大活躍するも、事務所からの独立をきっかけに仕事が激減し、暗黒時代に突入。「全然（テレビに）出れなくなっちゃって」という太田に、若林は「スムーズに行くはずない人格ですもんね」と。
波乱万丈の人生について聞こうとする若林だったが、太田が茶々を入れまくり話が全く進まない。しかし、かつてはスベリまくっていた若林イジリ「ソフトボール部の女子みたいな顔しやがって」も最近ではウケるように。継続は力なり!?
太田の人生最初の記憶は、母親と一緒にテレビで見ていた子ども向け番組「ロンパールーム」（日本テレビ系）。「いきなり最初の記憶からテレビなんだよ」と、根っからのテレビ好き。
最初に憧れたスターは、“まちゃあき”こと堺正章。ホームドラマ「時間ですよ」（TBS系）で、堺正章、樹木希林、浅田美代子らが繰り広げていた即興コントのような掛け合いに、幼い太田は笑い転げ、「とにかくこの人みたいになりたい」と思ったそう。
しかし、かつて特番で堺と共演した際、太田は嬉しすぎて暴走。堺は、上田晋也（くりぃむしちゅー）に「彼とは二度と共演したくないね」と漏らし、その後も同特番の度に「今日は太田くん来るんですか？」と確認し、来ないと分かると安堵していたという。
それでも太田にとっては今も憧れの存在。堺正章 & Rockon Social Clubの名曲「The Show Man」を「涙流しながら毎日聴いてる」そう。若林が「そんなに好きなのに、共演NG食らってるんすか？」と言うと、太田は「好きな人から軒並みNG」と自虐し、一同爆笑。
その後、せんだみつおや和田アキ子らが出演した生放送バラエティ「金曜10時！ うわさのチャンネル!!」に颯爽と現れたブレイク前のタモリにも注目。眼帯姿のタモリが四ヶ国語麻雀などの芸を披露していた姿に、衝撃を受けたそう。
「最近、タモリさんが『つまんない』とか言われてるじゃん」とネットで炎上している件にも言及し、「俺、許せない！」と怒り心頭!?
この他、オードリーも驚いた太田の若手時代の意外な苦悩も。デビュー当時は何もしゃべれなかった!? 今では考えられない性格の変遷を告白。さらに、相方・田中への“数年越しのダメ出し”も飛び出す! 「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！ お気に入り登録もお忘れなく！
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太田光、初のソロ出演で大暴走！
若林憧れの人、太田光（爆笑問題）が初めて一人でご来店。学生時代から爆笑問題のライブなど見に行っていたオードリーとしては「嬉しいですね」と喜びながらも、「けど、うるさいですね。本番前にテレビ局をウロウロしてる」と話していると…
太田が絶叫とともに飛び出し、若林の股間を鷲掴み、さらに「助けてくれ〜！」と絶叫！と、登場から大暴れ。
相方の田中裕二がいないから「今日はうれしい」と羽を伸ばしまくる太田に、若林は「俺たちとしては田中さんにいてほしいけどね」と苦笑い。昨年の2時間単独ライブなど、還暦を迎えた今でも全く衰えなし。秘訣は、20年間毎日続けているという40分間の自宅の階段上り下り。当番組でも登場から絶え間なくしゃべり続ける！
爆笑問題は、鮮烈デビューで1年目から大活躍するも、事務所からの独立をきっかけに仕事が激減し、暗黒時代に突入。「全然（テレビに）出れなくなっちゃって」という太田に、若林は「スムーズに行くはずない人格ですもんね」と。
波乱万丈の人生について聞こうとする若林だったが、太田が茶々を入れまくり話が全く進まない。しかし、かつてはスベリまくっていた若林イジリ「ソフトボール部の女子みたいな顔しやがって」も最近ではウケるように。継続は力なり!?
太田の人生最初の記憶は、母親と一緒にテレビで見ていた子ども向け番組「ロンパールーム」（日本テレビ系）。「いきなり最初の記憶からテレビなんだよ」と、根っからのテレビ好き。
最初に憧れたスターは、“まちゃあき”こと堺正章。ホームドラマ「時間ですよ」（TBS系）で、堺正章、樹木希林、浅田美代子らが繰り広げていた即興コントのような掛け合いに、幼い太田は笑い転げ、「とにかくこの人みたいになりたい」と思ったそう。
しかし、かつて特番で堺と共演した際、太田は嬉しすぎて暴走。堺は、上田晋也（くりぃむしちゅー）に「彼とは二度と共演したくないね」と漏らし、その後も同特番の度に「今日は太田くん来るんですか？」と確認し、来ないと分かると安堵していたという。
それでも太田にとっては今も憧れの存在。堺正章 & Rockon Social Clubの名曲「The Show Man」を「涙流しながら毎日聴いてる」そう。若林が「そんなに好きなのに、共演NG食らってるんすか？」と言うと、太田は「好きな人から軒並みNG」と自虐し、一同爆笑。
その後、せんだみつおや和田アキ子らが出演した生放送バラエティ「金曜10時！ うわさのチャンネル!!」に颯爽と現れたブレイク前のタモリにも注目。眼帯姿のタモリが四ヶ国語麻雀などの芸を披露していた姿に、衝撃を受けたそう。
「最近、タモリさんが『つまんない』とか言われてるじゃん」とネットで炎上している件にも言及し、「俺、許せない！」と怒り心頭!?
この他、オードリーも驚いた太田の若手時代の意外な苦悩も。デビュー当時は何もしゃべれなかった!? 今では考えられない性格の変遷を告白。さらに、相方・田中への“数年越しのダメ出し”も飛び出す! 「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！ お気に入り登録もお忘れなく！