◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１２節 町田０―０（ＰＫ４―２）東京Ｖ（１３日・Ｇスタ）

東京Ｖが敵地で町田と対戦し、０―０から突入したＰＫ戦を２―４で落として、３連敗を喫した。

中２日の日程だったが、立ち上がりからハイプレスと激しい球際への守備を披露。前半は一進一退の攻防を繰り広げ、０―０で折り返し、後半も強固な守備で町田攻撃陣に自由を与えず無失点に抑えたが、攻撃でなかなか形で作ることはできず、無得点に終わった。

０―０で突入したＰＫ戦では、後攻で２番手の福田が枠を外してしまい、４番手の稲見のキックもポストに阻まれる。全員成功させた町田に２―４で敗れた。

試合後、城福浩監督は「平日のナイターに、ここまで来てくれたサポーターに感謝したいと思います。日曜日に悔しい思いをさせた中でも、非常に熱い大きな声で我々の背中を押してくれた。その期待に応えられなくて残念です。ゲームについては、我々の基準を保った守備はできたと思います。そこは全員がやろうとしてくれたし、最後までよく体を張ってくれました。ただ、相手の前線の３枚のクオリティー、そこにボールが入った時のスイッチに、なかなか苦労しましたし、我々は守備は意識でできますけども、やはり攻撃のクオリティーを伴わないと、難しい試合になるということを改めて感じています」と振り返る。

続けて「攻守ともに日々やり続けなきゃいけないんですけども、攻撃はそんなに簡単に上がるもんじゃないですし、どこからかクオリティーのある選手を取ってこれるわけじゃないので、ここは辛抱強く、地道に選手の背中を押し続けるしかない。果たして今日、我々がシュートを何本打ったのかと思うと、道のりは決して近くはない。我々が目指すところに到達するには簡単ではないと自覚していますけど、このクラブはもう一つ高みに持っていくために、これぐらいクオリティーのあるチームと対等に戦うためには、やはり攻撃のクオリティがないと、難しいということを改めて思いました」。シュート３本で無得点に終わっただけに、チーム全体で攻撃力をアップさせていくことを誓った。