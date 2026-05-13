5人組グループ・嵐の『Turning Up』が、13日発表の『オリコン週間ストリーミングランキング』で、グループ7作目となる累積再生数1億回突破作品となりました。

『Turning Up』は、週間再生数20万回を記録。これで累積再生数を1億15.1万回としました。これまで嵐が、累積再生数1億回を突破した作品は、『Love so sweet』、『Happiness』、『カイト』、『One Love』、『Monster』、『A・RA・SHI』で、今回で7作品目となりました。

『Turning Up』は、嵐のデビュー20周年記念日となる2019年11月3日に配信開始されたグループ初のデジタルシングルで、「J-POPを世界に」が楽曲のテーマとなっています。

また、浜崎あゆみさんの『M』が、週間再生数41.8万回を記録。これで累積再生数が1億30.7万回となり、浜崎さんにとって初となる累積再生数1億回突破作品となりました。

そして、RADWIMPSにとって12作品目となる累積再生数1億回を突破したのは『いいんですか？』。週間再生数46.4万回を記録し、累積再生数が1億41.0万回となりました。

また、自身初の累積再生数2億回を突破したのは、桑田佳祐さんの『白い恋人達』。週間再生数62.2万回を記録し、累積再生数を2億57.4万回としました。

オリコン調べ（2026/5/18付）