「ヤクルト４−２阪神」（１３日、神宮球場）

阪神は終盤に逆転を許し、１日で首位陥落となった。

２−１の八回に暗転した。３番手で登板した桐敷が先頭・武岡に右前打を許す。代走・並木に二盗を決められピンチを招くと、ドラフト６位・石井（ＮＴＴ東日本）にプロ初安打となる同点適時二塁打を浴びた。その後１死満塁のピンチを招き降板。代わったモレッタが代打・古賀に押し出しの死球を与えて勝ち越し点を献上した。

先発・高橋は初回に、４月５日・広島戦（マツダ）の初回以来となる３３イニングぶりの失点。球団では１９６２年・小山正明以来６４年ぶりとなる４戦連続完封の快挙は逃した。それでも二回以降は二塁すら踏ませない圧巻の投球で６回３安打１失点、１１奪三振と快投。だが、リーグトップタイ５勝目はお預けとなった。

前日に大幅変更された打線は１点を追う三回２死から３番・佐藤輝が右越え二塁打で出塁すると、続く大山が同点の右越え適時二塁打。さらに中野が左前適時打を放ち、新クリーンアップで一時勝ち越しに成功した。しかし、四回以降はヤクルト投手陣に抑え込まれた。