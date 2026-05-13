「ヤクルト４−２阪神」（１３日、神宮球場）

ヤクルトは逆転勝ちで連敗を２で止め、首位に再浮上した。

１点を追う八回。桐敷に対して先頭・武岡が右前打を放ち、代走・並木が二盗を決めた。続く石井が同点の適時二塁打を放った。なおも１死満塁として古賀が押し出しの死球で勝ち越し。増田の中犠飛で２点差に広げた。

打線は難敵から先手を取っていた。一回、雨が降り注ぐ中、先頭の丸山和が右前打で出塁するなどで１死二塁の好機を迎える。この場面で３番・増田が１ストライクから高橋の２球目、シンカーをコンパクトに捉え中前にはじき返した。３戦連続完封中と“無双状態”の男からやっと奪った１点。チームにとっても高橋から取った初得点であり、２４イニングぶりの得点でもあった。

虎との対戦で相手先発の攻略は重要なポイント。高橋には前回４月２９日にわずか３安打に抑え込まれ、二塁も踏めずに痛恨の完封負けを喫していた。対策を練って対戦に臨み、この夜は３番に増田を入れるなど打線を組み替えて臨んだ。ただ二回以降は苦しめられ結局、高橋に６回を３安打１１三振１得点に抑え込まれた。

先発した山野は６回を４安打２失点と力投したが、自身が白星をつかむことはできなかった。