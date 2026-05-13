また痔！？　もうやだ〜


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仕事を優先して、健康を後回しにした生活を送っていたくぐりさん。お尻からの出血があったものの、痔と思い込みそのままにしてしまっていました。しかし、それ以外にも体に不調があらわれ、受診をすると大腸がんステージ4であることが発覚して…。

37歳で発覚した大腸がん。治療をしながら漫画家デビュー、経過観察に至るまでの日々を描いたコミックエッセイです。

※本記事はくぐり著、押川勝太郎監修の書籍『痔だと思ったら大腸がんステージ4でした　標準治療を旅と漫画で乗り越えてなんとか経過観察になるまで』から一部抜粋・編集しました。

■はじめましてと自己紹介

はじめまして


まだまだ油断できませんが


■はじまりは2017年4月の痔かも？

知りに激痛＆出血＆いぼができる


即入院＆手術となった


■お尻の血は痔に違いない

お尻から血が出ない！


血がついてる…


■忙しいので後回し

私本当は漫画家になりたい！！


一緒に賞をとりましょう！


※がんは生活習慣病ではなく、規則正しい生活をしていても発症する場合があります。

■なんだかおかしいぞ

体に異変が起きていた


痔がひどくなってる…


■会社帰りに内科循環器科病院へ

異常ありません


※健康診断は将来病気になるリスクを調べる、検診は今ある症状が出ていない病気を見つけるものです。そのため、症状が出たら病院受診し、そこに的を絞った診断をしてもらうのが鉄則です。健康診断異常なしで翌月ステージ4がんが見つかることはよくあります。（監修・押川）

別問題だと思っていた


※がんは生活習慣病ではなく、規則正しい生活をしていても発症する場合があります。

著＝くぐり、監修＝押川勝太郎／『痔だと思ったら大腸がんステージ4でした 標準治療を旅と漫画で乗り越えてなんとか経過観察になるまで』