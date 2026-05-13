◇セ・リーグ 中日0―5DeNA（2026年5月13日 横浜）

中日は今季4度目の零敗で3連敗を喫した。先発のドラフト1位・中西は4度目の登板で3度目の初回失点するなど5回を自己ワースト5失点で2敗目。

井上監督は試合後、中西について、「結局、同じ失敗を繰り返している。初回に5点…“いけるぞ、いけるぞ”と言っても重くなるやん」と振り返った。

続けて、「DeNAさんも“立ち上がりを”と思っていると思うよ。どう打破しようとするのか自分なりに考えろと。考えが尽きるなら、と前回もこちらは提案した。生ぬるい形でやっていたら叱るよ、と。頭、体のほぐし、全てにおいて考えなさいという話をした」と修正を促した。

また、この日、出場選手登録を抹消された福永について言及。右足の違和感とした上で「本人も大丈夫ですと言ったけど、不安があるなら、1回ケアして来いという話で抹消しました」と説明した。

最短10日での復帰の可能性については、「福永がどういった形で調整できるか、“気になりません”となるか分からないので、日にちを見て決めます」と語るにとどめた。