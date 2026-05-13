俳優のいしだ壱成（51）が11日、Instagramを更新。母親との貴重な親子ショットを公開し、反響を呼んでいる。

【映像】いしだ壱成の貴重な幼少期ショット（複数カット）

これまでもInstagramで、父・石田純一（72）から急に届いたという幼少期の写真や、新年に母の元へ帰省し手料理を食べたことなど、家族との仲睦まじい様子をたびたび発信してきたいしだ。2024年11月13日の投稿では、テレビ番組の収録のため25年ぶりに父と海外旅行を満喫したことを明かし、親子ショットを披露。「イケメン親子」「オーラがあるお二人ですね、さすがです」などのコメントが寄せられ、話題になっていた。

母親との貴重な幼少期ショットに反響

2026年5月11日の更新では、いしだが生まれる前の両親の姿や、自身の幼少期ショットを公開。「久しぶりに母と電話で話しました。色々と話して、電話の切り際に母から言われた『愛してるよ』の一言にウルッとしました。愛してるよ、ママ！写真は僕がおなかにいる頃の貴重な一枚。それと、赤ちゃんの頃に母と祖母と芝公園にある東京プリンスホテルのプールで撮った一枚。あとはオーストラリアへ留学中の一枚」とつづった。

この投稿には、「お若い時のお父様 まるで壱成さん うり二つですね」「お父様カッコいい」「さすが、子どもの頃から飛び抜けてイケメンでいらっしゃいますね！」「小さい頃から可愛いお顔だったんですね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）