◆第４８回新潟大賞典・Ｇ３（５月１６日、新潟競馬場・芝２０００メートル）追い切り＝５月１３日、美浦トレセン

第４８回新潟大賞典・Ｇ３（５月１６日、新潟）に出走するアンゴラブラック（牝５歳、美浦・尾関知人厩舎、父キズナ）が、美浦・Ｗコースで躍動感のある走り。単走で５ハロン６５秒０―１１秒２をマークし、重賞初制覇へ勢いを感じさせた。

序盤はゆったりとしたペースだったが、直線の外ラチ沿いでスピードアップすると後肢の踏み込み、前肢のかき込みともに力強く、牝馬とは感じさせない迫力があった。尾関調教師は「もう少し控えめなつもりでしたが、馬も元気が良くて、馬場も良かったのでイメージしていた時計より速かったですが、無理はしていない。動きは良かったと思います」。想定より速くなった時計は、好調の裏返しともいえる。

３走前のアイルランドＴは半馬身差の２着。年始の中山金杯は鼻差２着と重賞制覇に手が届くところまで来ていたが、前走の中山牝馬Ｓは荒れた馬場で力を発揮できずに１３着に終わった。「ある程度切れる脚もあるので、普通なら舞台は向いていると思います。ただ、この開催はずいぶん馬場が傷んでいますので、そのあたりがカギになると思います」と指揮官。克服したその先にタイトルがある。（浅子 祐貴）