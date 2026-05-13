種類豊富でテンションアガるぅぅ♡【セブン-イレブン】でエネルギーチャージ！「朝ごパン」

【セブン-イレブン】では、朝食や軽食に取り入れやすそうなパンが豊富に販売されています。デニッシュやクロワッサン、ドーナツなど気分やシーンに合わせて選べるのが魅力的。毎日の朝ごはんをちょっと楽しくしてくれそうなラインナップをチェックしてみましょう。

シナモン系の新商品が登場

「もっちりシナモンブレッド」 \159（税込）

シナモンフィリングを包んだデニッシュ。セブン公式サイトによると「もっちりとした歯切れの良い生地」を使っているようで、ザラメのトッピングも相まって食感を楽しめる一品かも。シナモンはエキゾチックな香りが特徴的なので、コクのあるブラックコーヒーなどと合わせてみるのもおすすめです。朝のコーヒータイムのお供に選んでみてはいかがでしょうか。

幸せな時間をパンとともに

「北海道牛乳のたっぷりホイップパンケーキ」 \149（税込）

ホイップクリームとパンケーキを組み合わせたスイーツ系のパンにも注目。ふんわりとした山のような見た目が可愛く、手に取りたくなりそうなビジュアル。生地の隙間から顔を覗かせるクリームに目を引かれます。インスタグラマーの@kou.003さんは「クリームたっぷりで幸せすぎる時間を過ごしました」とコメント。頑張った自分へのご褒美タイムに選んでみたくなりそうな一品です。

豪華な見た目のスイーツパン

「クロワッサンマロンクリーム」 \267（税込）

クロワッサンの上に絞られたマロンクリームが特徴的なスイーツパン。クロワッサン生地の中には、ホイップクリームがサンドされています。中にも上にもクリームが使われていて、クリーム好きにはたまらない一品かも。マロンクリームのトッピングが豪華で、ご褒美感あふれるクロワッサンをぜひ食べてみて。

ふわもち食感を楽しんで

「ふわもちチョコリングド―ナツ」 \116.64（税込）

ドーナツ生地にチョコレートをコーティングした一品。シンプルで丸いフォルムが可愛く、手に持って食べやすそうなサイズ感が嬉しいポイントかも。「食感はすごく良くて、生地自体はちゃんとふわもち！」とインスタグラマーの@yuumogu22さんもコメントするほど、生地に特徴のあるドーナツのようです。

朝から気分を上げてくれそうなセブンのパン、気になった人はぜひチェックしてみてください。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yuumogu22様、@kou.003様、@pan.oyatsu様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Aoi.S